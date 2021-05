Affitta una casa estiva a Gaeta ma è vittima di una truffa: denunciate 2 persone

Gaeta – Affitta una casa estiva a Gaeta ma è vittima di una truffa. L’uomo, un 60enne, è stato indotto a versare 520 euro come anticipo per affittare una casa vacanza falsamente indicata su un sito internet come sita a Gaeta, a Marina di Serapo.

L’uomo sarebbe stato truffato da due persone di Napoli, una 43enne e un 25enne, denunciati in stato di libertà per il reato di “truffa”.

