Covid-19, a Fiumicino meno di 100 positivi: non succedeva da ottobre 2020

Fiumicino – “Per la prima volta da ottobre scorso il numero di contagi nel nostro territorio scende sotto quota 100. Per la precisione i positivi registrati oggi dalla Asl Roma 3 sono 96. Di questi 49 sono le donne e 47 gli uomini, con un’età media di 36 anni”. Lo fa sapere, in una nota, il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino.

“Il 29% dei casi riguarda le località di Fiumicino e Isola sacra – aggiunge -, il 24% Passoscuro, il 21% Aranova, il 7% Maccarese. Sono notizie che ci fanno ben sperare, ci auguriamo che il trend in discesa prosegua anche nei prossimi giorni fino al completo azzeramento dei casi. Con l’augurio di trascorrere in serenità la prossima estate“.

