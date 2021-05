Fiumicino – Questa mattina il sindaco Esterino Montino e l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia hanno effettuato un sopralluogo in via di Torre Clementina per verificare l’ultimazione dei lavori nel secondo tratto di strada, nei pressi della passerella pedonale, e il posizionamento delle nuove alberature.

Il Sindaco ha convocato per domani tutte le aree interessate per stabilire le modalità di spostamento dei chioschi sul lato fiume. Il Sindaco e l’assessore Caroccia, inoltre, hanno fatto un sopralluogo con il dirigente Galli nell’area adibita a mercato del pescato per stabilire le restanti aree da mettere a bando.

