Fondi, VII edizione de “La Notte Nazionale del Liceo Classico” in diretta streaming

Fondi – “La pandemia non fermerà ‘La Notte Nazionale del Liceo Classico’, manifestazione ormai giunta alla sua settimana edizione che, quest’anno, si terrà in streaming”.

Ad annunciarlo la dirigente dell’istituto di istruzione superiore “Gobetti-De Libero” di Fondi Rosalba Rosaria Bianchi e i docenti della scuola che, nonostante le difficoltà, hanno scelto di aderire all’iniziativa. L’evento, che gode del patrocinato dal Comune di Fondi, si terrà venerdì 28 maggio, dalle 16 alle 20, e sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook dell’IIS “Gobetti-de Libero”.

“Convinti della validità didattica dell’appuntamento, ma soprattutto dell’importanza che il patrimonio classico rappresenta per la formazione delle generazioni di ogni tempo – fanno sapere i promotori – si è scelto di non soccombere agli eventi, ma di resistere e lottare affinché si recuperi, almeno in parte, quella normalità che il Covid-19 ci ha strappato via.

Se la pandemia ha impedito l’apertura della scuola e la trasformazione dell’evento in una grande festa aperta a tutta la cittadinanza, come avvenuto in passato, quest’anno non mancano alcune belle novità. È infatti stato deciso di dare spazio ad alcuni dei luoghi più suggestivi della città (il magnifico litorale fondano, il Palazzo Caetani e infine la meravigliosa Giudea) scelti come sfondo per la realizzazione del cortometraggio ‘Furor et Ratio’ e per la lettura del brano finale (in lingua greca con traduzione in italiano), tratto da ‘Eroe Leandro’ di Museo.

Fondamentale – aggiungono gli organizzatori – è stato il sostegno del sindaco di Fondi Beniamino Maschietto, per il patrocinio concesso alla manifestazione e la disponibilità alle riprese video all’interno del quartiere ebraico della città, e del dottor Lucio De Filippis, direttore dell’Ente Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, che ha aperto a studenti e docenti le porte del palazzo Caetani”.

Il link per seguire l’evento in streaming: https://www.facebook.com/IISGobettideLibero/

Il link per vedere l’anteprima del cortometraggio: https://www.facebook.com/IISGobettideLibero/videos/808645766452006

Il programma dell’evento:

Ore 16:00-16:30

Proiezione del video ufficiale di apertura realizzato dal Coordinamento Nazionale dell’Evento

Saluti istituzionali

Ore 17:00-18:00

“Diritto e contaminazione” – Conferenza della prof.ssa Aglaia McClintock, docente di “Istituzioni e storia del diritto romano” presso il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza dell’Università del Sannio a Benevento (con la partecipazione degli studenti delle classi 1AC e 1CC)

Ore 18:30-19:30

“Ratio et Furor” – Cortometraggio realizzato dagli studenti della sezione classica dell’IIS “Gobetti-de Libero”

Ore 19:45 – 20:00

Lettura del brano finale: Museo, Ero e Leandro (vv.232-250)

