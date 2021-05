Giornata Mondiale dell’Hamburger 2021: perché si celebra il 28 maggio

Cucina e Sapori – Il panino più amato del mondo, l’icona del fast food piatto simbolo della cucina americana, non poteva non avere una giornata a lui interamente dedicata: il 28 maggio si celebra la Giornata Mondiale dell’Hamburger.

La Giornata mondiale dell’Hamburger è stata istituita dagli Stati Uniti con lo scopo di promuovere questo prodotto made in Usa in tutto il mondo.

Le origini

Il suo nome deriva da Amburgo, città da cui nel 1800 partivano le navi di emigranti europei diretti in America e a bordo delle quali si consumava un piatto a base di carne macinata. Il primo hamburger classico con la carne tra le due fette di pane tonde fece il suo esordio mondiale nel 1904 alla fiera di St. Louis.

L’hamburger così come lo conosciamo noi, sembra essersi diffuso nel XIX secolo, quando ad Amburgo era famosa “l’Hamburger Steak”, la bistecca di Amburgo, che i tedeschi emigrati negli Stati Uniti cominciarono a diffondere. La consacrazione a livello mondiale è stata raggiunta in tempi recenti con l’ascesa delle catene di fast food, quali Mc Donald’s, Burger King, ecc. L’obiettivo si è concentrato nel creare un’immagine di cibo semplice, senza troppe pretese, che tutti potessero mangiare con le mani, dimenticandosi per una volta dei cerimoniali imposti dal galateo.

Il lato negativo non ha tardato, però, ad emergere e piano piano è cominciato ad essere chiaro come un consumo eccessivo di questo invitante prodotto possa comportare dei gravi danni per la salute, anche per via di pochi controlli sulla carne e malattie diffuse tra gli allevamenti, l’aggiunta di conservanti e la considerevole concentrazione di calorie.

Oggi, siamo lontani dal semplice consumo di un hamburger con il solo contorno di insalata e formaggio, ma si punta sempre di più all’aggiunta di nuovi elementi. Non mancano continue innovazioni per promuovere la classica ricetta: sulla scia americana si è diffusa in Europa la “Pizza Burger”, un panino fatto a mò di pizza che, forse, mira a fondere in uno queste due pietanze tanto amate dalla gente.

Tralasciando le varie possibilità ed infiniti modi di gustare l’hamburger, a volte è bene indulgere in questa tentazione, ma con la giusta moderazione e scegliendo un hamburger con ingredienti genuini.

(Il Faro online)