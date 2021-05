Isola Sacra, il 17enne Valerio Funari parteciperà ai mondiali di surf in California

Fiumicino – “Congratulazioni al nostro giovane fuoriclasse del surf, Valerio Funari, che ad appena diciassette anni è già campione italiano. Valerio è anche stato convocato per la partecipazione ai mondiali Isa, che si svolgeranno a ottobre in California”. Lo afferma l’assessore allo Sport, Paolo Calicchio.

“Valerio Funari, che vive a Isola Sacra, dimostra essere un talento naturale del surf, avendo iniziato a stare sulla tavola a soli otto anni, sulle coste di Coccia di Morto – spiega Calicchio -. Da lì inizia la sua carriera sportiva, che lo ha portato nel 2017 a trionfare nel campionato italiano under 14 e ad essere convocato, nello stesso anno, dalla nazionale, per l’Europeo”.

“Quest’anno, dopo il periodo di fermo causato dalla pandemia, il giovane campione ha già vinto nella prima tappa del campionato italiano di surf under 18, svoltasi recentemente a Banzai, presso la spiaggia di Santa Marinella, trionfando su oltre centoventi concorrenti – prosegue l’Assessore -. Ad oggi Valerio ha già ricevuto la convocazione da parte della Nazionale per la Federazione Italiana Surf, come classe olimpica, e la partecipazione ai campionati mondiali Isa, International Surfing Association”.

“Il surfista si allena presso l’Asd Point Break di Fregene ed il suo coach è l’ex medaglia d’oro di vela Luca Pacitto – conclude Calicchio -. Ci auguriamo di poter festeggiare Valerio Funari nelle successive tappe del campionato italiano e nelle competizioni estere, arricchendo sempre di più il nostro territorio di talenti sportivi internazionali”.

(Il Faro online)