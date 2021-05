Ladispoli, viola il divieto di avvicinamento e prende a calci l’ex compagna

Ladispoli – Destinatario di un divieto di avvicinamento all’ex convivente maturato all’esito di un’attività di indagine degli investigatori del commissariato Civitavecchia (dopo che la stessa donna si era loro rivolta a causa dei continui maltrattamenti) non curante dalla misura l’ha avvicinata, colpendola con un calcio e costringendola a ricorrere alle cure mediche.

E’ successo a Ladispoli: l’uomo, un 49enne, è stato rintracciato presso il luogo di lavoro nella giornata di ieri, mercoledì 26 maggio, e arrestato.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

