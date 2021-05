Latina, incidente tra 5 auto e un mezzo pesante sulla Pontina: traffico in tilt

Latina – Grave incidente sulla Pontina all’altezza del km 58,800 a Latina. Il sinistro, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha coinvolto sei veicoli, tra cui un mezzo pesante intorno alle 15:15 di oggi 27 maggio. Il transito è stato momentaneamente interdetto.

Al momento sono in corso le operazioni di soccorso alle persone ferite. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.

Notizia in aggiornamento…

