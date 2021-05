Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Nel corso delle prossime 48 ore si conferma ancora qualche disturbo legato a questa saccatura, prevalentemente sulle Alpi centro orientali mercoledì e le regioni di Nordest con fenomeni che potranno essere anche forti e raggiungere anche i settori di pianura emiliani e romagnoli nella giornata di giovedì. Venerdì invece l’alta pressione salirà di latitudine per garantire una maggiore stabilità ovunque ma nel weekend la saccatura scandinava tornerà a farsi avanti e metterà a rischio anche il ponte del 2 giugno. Il contesto climatico sarà nel complesso mite, non caldo con valori che localmente nelle zone interessate dai fenomeni potranno risultare anche temporaneamente sotto media. Diamo allora uno sguardo alla previsione fino a venerdì 27 maggio.

METEO GIOVEDÌ 27 MAGGIO. Nord: prevale il sole al Nordovest e sulla Lombardia salvo variabilità e qualche piovasco diurno sulle Alpi e le Prealpi Lombarde. Maggiore variabilità al Nordest con formazione di temporali a iniziare dal pomeriggio che coinvolgeranno in serata anche i settori di pianura veneri e friulani, localmente anche fino all’Emilia orientale e la Romagna. Migliora la notte. Centro: giornata in gran parte soleggiato con il transito di qualche innocua velatura o stratificazione, più compatta al mattino. Sud: nuvoloso in Sicilia con qualche debole pioggia in transito la mattina, parzialmente nuvoloso o nuvoloso sui settori peninsulari per nubi medio alte con più sole dal pomeriggio quando migliorerà anche in Sicilia. Temperature stazionarie o in lieve aumento al Nordovest, Lombardia ed Emilia. Venti deboli da SO al Nord, intorno NO altrove. Mari poco mossi o localmente mossi.

Evoluzione meteo Lazio

GIOVEDI’: pressioni medie favoriscono una nuova giornata stabile e in prevalenza assolata su Toscana, Lazio e Umbria con al più qualche nube medio-alta di passaggio tra la notte ed il mattino. Qualche addensamento nelle ore pomeridiane sull’Appennino Toscano confinante l’Emilia, senza particolari conseguenze. Temperature in aumento, clima diurno abbastanza caldo ma senza eccessi, massime fino a 26-28°C. Venti a regime di brezza termica, con rinforzi pomeridiani a moderato lungo le coste. Mare poco mosso.

Commento del previsore Lazio

Almeno fino a venerdì pressioni atmosferiche medio-alte favoriranno condizioni in prevalenza soleggiate sulle regioni del medio Tirreno, al più a tratti parzialmente nuvolose sulle aree interne, ma senza precipitazioni. Qualche addensamento diurno in più lungo le aree appenniniche Toscane e Laziali, con possibili associati brevi ed isolati spunti piovosi. Le temperature saranno in graduale aumento specie nelle massime, con clima più caldo ma non eccessivamente; valori diurni compresi tra 24°C e 28°C con picchi di 28-30°C tra venerdì e sabato. Ventilazione a tratti moderata occidentale. Tendenza ad un weekend complessivamente soleggiato, con qualche nube sparsa in più e locali addensamenti lungo l’Appennino associati a brevi rovesci.

Fonte: 3B Meteo