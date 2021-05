Roma, un topo nel banco gastronomia: i Nas chiudono il supermercato – VIDEO

Roma – Un topo che “si aggira” indisturbato fra le pietanze del banco gastronomia di un supermercato romano: è quanto si vede in un breve filmato divenuto virale sul web anche grazie alla nota pagina satirica Welcome To Favelas.

Il video si è diffuso al punto da essere arrivato sino ai Nas di Roma, che si sono presentati alla porta dell’esercizio commerciale insieme alla Asl e hanno disposto il sequestro dell’intera struttura per indagare sulla vicenda.



Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitana

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram sulle notizie dall’Italia e dal mondo