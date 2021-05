Torna la pulizia delle spiagge ad Anzio e Ardea il 29 e 30 maggio: come partecipare

L’ Organizzazione di Volontariato per la difesa diretta della flora e fauna acquatica Care The Oceans, in collaborazione con la Onlus Creature del Mare, con Il Progetto e con Lavinio Civica, organizza per sabato 29 e domenica 30 maggio due attività di pulizia spiaggia.

La prima ad Anzio, con ritrovo alle ore 10 presso il parcheggio auto dei Bagni Stella, la seconda ad Ardea, sempre dalle ore 10, presso il Fosso dell’Incastro.

Le attività, oltre ad avere l’obiettivo di pulire la spiaggia, si prefiggono anche di sensibilizzare i cittadini sul tema della pulizia e del rispetto dell’ambiente, anche attraverso un momento di sensibilizzazione sul campo.

Gli organizzatori vogliono ringraziare il comune di Anzio e di Ardea per la concessione del gratuito patrocinio e invitano i partecipanti a indossare una mascherina che copra naso e bocca, guanti resistenti e scarpe chiuse. Per maggiori informazioni é possibile contattare gli organizzatori al seguente numero telefonico: 3275941319 o inviare una e-mail a caretheoceans@gmail.com

