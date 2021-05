Vitinia, minaccia un carabiniere col coltello e lui gli spara

Roma – Pomeriggio di paura a Vitinia dove intorno alle ore 15 di ieri, mercoledì 26 maggio, un uomo di 30 anni con disturbi psichiatrici si aggirava per via Sarsina armato di coltello e in evidente stato di alterazione psico-fisica.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Ostia, allertati dalle numerose segnalazioni giunte al 112, che hanno tentato invano di calmarlo. L’uomo, infatti, ha proseguito per la via, tentando persino di rubare un auto, e si è poi rifugiato in un’officina. Lì è stato raggiunto dai militari, che hanno nuovamente provato a ricondurlo alla calma, ma il 30enne ha dato in escandescenze e ha minacciato uno dei carabinieri presenti con il coltello.

A quel punto, il militare ha impugnato la pistola d’ordinanza e gli ha sparato ad entrambe le gambe. L’uomo, che sembrava non essersi neppure reso conto di quanto accaduto, è stato trasportato all’ospedale Sant’Eugenio, dove ha ricevuto una prognosi di 20-30 giorni, ed è stato denunciato.

(Il Faro online)