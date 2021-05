Allarme a Villa Guglielmi, accorrono i pompieri ma era una pecora caduta nel canale

Fiumicino – Momenti di allarme e paura a Isola Sacra, nel parco di Villa Guglielmi, dove nella serata di venerdì 28 maggio, sono accorsi i Vigili del Fuoco, non per spegnere un incendio ma per salvare una pecora caduta nel canale che attraversa il parco, L’intervento dei pompieri ha permesso di recuperare l’animale che, però, è morto. L’arrivo della camionetta dei Vigili del Fuoco, con tanto di lampeggianti accesi, ha messo in allarme residenti e cittadini che, anche sui social, hanno postato video e foto delle operazioni dei pompieri.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino