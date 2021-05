Roma – Cinque anatroccoli sono finiti in un tombino, rimanendovi imprigionati. E’ successo nella mattinata di oggi, venerdì 28 maggio, in via Birmania, nel quartiere Eur, a Roma.

Ad accorgersene, un passante, che ha chiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco: una volta messi in salvo, i cuccioli di anatra sono stati consegnati a quella stessa persona, rimasta sul posto per tutta la durata delle operazioni di salvataggio.

