Fiumicino – Decine e decine di volatili morti sulla spiaggia. Succede oggi, venerdì 28 maggio, a Palidoro, nel comune di Fiumicino.

In un tratto di arenile di appena 200 metri, a nord della Torre Salvo D’Acquisto, infatti, si scorgono le carcasse di una cinquantina di esemplari, quasi tutti adulti. Uno spettacolo piuttosto macabro per chi si ritrovi a passeggiare per quel tratto di spiaggia.

Stando a quanto riferiscono i testimoni, le carcasse sarebbero comparse tutte questa mattina: fino a ieri sera, infatti, non ce ne era nessuna. Al momento non sono chiare le cause della moria, ma pare improbabile che possa trattarsi di una sfortunata coincidenza.

