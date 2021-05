Fiumicino, ultimi giorni da comandante della Polizia Locale per Franchini. Il “grazie” del Sindaco

Fiumicino – “Il 31 maggio sarà l’ultimo giorno in cui la dottoressa Lucia Franchini sarà al comando della nostra Polizia Locale“. Lo fa sapere di Fiumicino, il sindaco Esterino Montino.

“Siamo molto dispiaciuti perché non è stato possibile, per via delle norme vigenti, rinnovare il suo incarico – spiega il sindaco -. La dottoressa Franchini ha svolto un lavoro preziosissimo, in questo anno e mezzo di comando del corpo, spronando tutto il suo personale a dare sempre il massimo e ad essere sempre presente. La sua esperienza, insieme a quella delle altre dirigenti, ci conferma che la scelta dell’amministrazione di valorizzare le donne in ruoli apicali è una scelta vincente e su questa strada intendiamo continuare”.

“Si è trovata a gestire la fase più acuta della pandemia, con il lockdown, le chiusure, le rigide regole da far rispettare e la sicurezza, anche degli agenti, da tenere sempre al primo posto nella scala delle priorità – prosegue Montino -. Un compito che ha eseguito con grande competenza e professionalità, senza risparmiarsi e senza mai tirarsi indietro. Franchini ha dimostrato di essere un’ottima guida per la Polizia Locale e di avere un grande spirito di collaborazione con le altre aree dell’amministrazione. Voglio anche, in questa occasione, sottolineare il lavoro svolto per il rispetto della legalità in aeroporto e di coordinamento con le altre forze dell’ordine e con i volontari nelle diverse occasioni in cui il loro apporto è stato necessario”.

“Conosciamo l’attaccamento della dottoressa Franchini al nostro territorio, che conosce benissimo – conclude Montino – e riteniamo che sia una risorsa importante per la città. Per questo l’amministrazione si augura di potere trovare il modo di continuare a collaborare in altri ambiti e in futuri progetti“.

