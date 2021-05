Il Castello di Maccarese apre al pubblico l’Archivio storico

Fiumicino – La Pro Loco di Fiumicino propone una esclusiva visita al Castello di Maccarese ed all’Archivio Storico dell’Azienda.

“In concomitanza dell’avvio di “Archivissima 2021-La Notte degli Archivi” – comunica la Pro Loco – proponiamo a cittadini e turisti di venire a conoscere queste splendide realtà del nostro territorio.

Venerdì 4 giugno a partire dalle ore 18,00 sarà possibile visitare il Castello di Maccarese, il suo delizioso giardino e alcuni saloni interni. Si passerà poi nello straordinario Archivio Storico dell’Azienda Maccarese, un’importantissima raccolta di documenti, disegni, foto e stampe, che testimoniano lo sviluppo di questa bellissima parte dell’agro romano.

L’Archivio è stato recentemente inaugurato con la mirabile sistemazione della sala di consultazione e l’allestimento di un adeguato sistema di raccolta, catalogazione e conservazione di tutto il prezioso materiale cartaceo, ormai centenario. La visita, a cui si può partecipare esclusivamente con prenotazione e per un numero limitatissimo di persone, comprende anche l’EcoMuseo del Litorale Romano, situato nello stesso Castello di Maccarese e che propone oggetti, attrezzi, foto e filmati che narrano l’epopea della bonifica idraulica e lo sviluppo della storica azienda agricola.

Una ghiotta occasione – conclude al Pro Loco – per gli appassionati di storia, che è possibile realizzare grazie alla disponibilitàdella Maccarese S.p.A. e della Crt Cooperativa Ricerca sul Territorio.

Per info e prenotazioni: info@prolocofiumicino.it cell. 329 3682161 oppure presso l’Info point del treno storico, di Via di Torre Clementina”.

