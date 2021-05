Latina entra nel Sistema Integrato delle Città di Fondazione: domani la presentazione ufficiale

Latina – Sabato 29 maggio, alle 11 nel Palazzo della Cultura in Viale Umberto I a Latina si terrà la presentazione del Sistema Integrato delle Città di Fondazione, recentemente accreditato dalla Regione Lazio.

Alla conferenza stampa parteciperanno il Capo di Gabinetto della Regione Lazio, Albino Ruberti, e i Sindaci Damiano Coletta (Latina, sede di coordinamento del Sistema), Antonio Terra (Aprilia), Pierluigi Sanna (Colleferro), Michel Barbet (Guidonia), Adriano Zuccalà (Pomezia), Carlo Medici (Pontinia), Giada Gervasi (Sabaudia) e Gerardo Santomauro (Ventotene, Comune che si è aggiunto in corso d’opera). Interverrano anche l’assessore alla Cultura del Comune di Latina Silvio Di Francia e la coordinatrice del Sistema Integrato delle

Città di Fondazione Elena Lusena.

Il Sistema Integrato nasce nell’ambito culturale e della promozione turistica e integra numerosi musei, biblioteche e archivi storici accreditati presso la Regione Lazio. La Convenzione nasce il 7 dicembre del 2019 al termine di un iter complesso passato al vaglio di ogni singola assemblea consiliare. La firma da parte dei Sindaci promotori avvenne presso la sede della Prefettura di Latina alla presenza dell’allora Sottosegretaria del MIBACT Lorenza Bonaccorsi. Il 4 maggio 2021 la Regione Lazio, dopo aver esaminato i servizi culturali delle otto città, ha definitivamente accreditato il Sistema come una delle più importanti istituzioni culturali e turistiche della nostra Regione.

“Il sistema Integrato delle Città di Fondazione – dichiara l’Assessore Silvio Di Francia – premia quei Comuni che collaborano in forma non episodica costituendosi, appunto, in sistema. È un progetto che unisce le province di Roma e Latina, dedicato allo sviluppo dei territori e che è stato già sperimentato con successo in altre regioni d’Italia”.

