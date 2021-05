Lutto nel calcio laziale, muore Gentili bomber dell’Oriolo Romano

Viterbo – Una tragedia ha colpito ieri pomeriggio il mondo del calcio laziale. A 29 anni è morto Federico Gentili. L’attaccante dell’Oriolo Romano, squadra di seconda categoria del Girone B, ha avuto un incidente stradale nei pressi delle Terme dei Papi, in provincia di Viterbo.

Stava viaggiando a bordo della sua auto quando, per cause in via di accertamento, si è scontrato con un trattore agricolo che stava trainando un rimorchio. In seguito al violento urto, il trattore si è ribaltato sulla macchina del calciatore causandone il decesso. Per estrarre il corpo del giovane laziale sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Civitavecchia.

Aveva vestito diverse maglie di diverse squadre Federico. Quella del Canale Monterano, del Fidene, del Cerveteri. Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati alla notizia della scomparsa, in vicinanza della famiglia e degli amici. L’amministrazione comunale di Oriolo ha proclamato il lutto cittadino: “Con ordinanza sindacale è stato proclamato il lutto cittadino per venerdì 28 maggio a seguito della tragica scomparsa che ha colpito in maniera così violenta la nostra comunità e la famiglia Gentili. Invitiamo tutta la cittadinanza e gli esercizi commerciali a rispettare per le ore 13:00 un minuto di silenzio e di raccoglimento, nonché a sospendere per tutta la giornata di domani qualsiasi attività superflua. Con rispetto, ci stringiamo al dolore della famiglia e degli amici”. Si legge nella nota diffusa.

Era nato e cresciuto proprio ad Oriolo Romano Gentili. Bomber di razza, indimenticabile.

