Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Nonostante la maggiore presenza dell’anticiclone, confermata anche per i prossimi giorni, una parte d’Italia continuerà ancora a risentire di condizioni instabili, persino perturbate come accaduto martedì con i forti temporali che hanno colpito tra il Veneto e il Friuli con accumuli fino a 30mm. Questo dipende dalla posizione dell’anticiclone che è ancora troppo sbilanciato a sudovest e dalla scomoda presenza di una saccatura tra la Scandinavia e il Mare del Nord che lambisce a tratti il Nord Italia.

METEO VENERDI’ 28 MAGGIO. Al Nord bel tempo con sole prevalente, salvo un po’ di variabilità su Valpadana e settori prealpini. Nubi più irregolari sul basso Piemonte. Temperature in lieve rialzo, massime tra 23 e 27. Al Centro, da poco a parzialmente nuvoloso, salvo qualche disturbo entro il pomeriggio sull’Appennino tosco-emiliano. Temperature in rialzo a ovest, massime tra 23 e 28. Al Sud bel tempo prevalente con cielo da poco nuvoloso a velato, nubi più estese sulla Sicilia ma senza fenomeni. Temperature stazionarie, massime tra 23 e 28.

Evoluzione meteo Lazio

VENERDI’: giornata sostanzialmente stabile e prevalentemente soleggiata. Nel pomeriggio qualche innocua nube sparsa sulle zone interne, e addensamenti in formazione lungo l’Appennino Toscano e Laziale, con possibili locali piovaschi associati (specie sull’Appennino Toscano confinante il parmense). Venti a regime di brezza, con temporanei rinforzi a moderato lungo le coste; deboli da Nordest su Toscana interna e Umbria. Temperature in aumento nelle massime, con locali picchi di 27-29°C. Mare poco mosso.

Commento del previsore Lazio

Anche nella giornata di venerdì pressioni atmosferiche medio-alte favoriranno condizioni in prevalenza soleggiate sulle regioni del medio Tirreno, al più a tratti parzialmente nuvolose sulle aree interne, ma senza precipitazioni. Qualche addensamento diurno in più lungo le aree appenniniche Toscane e Laziali, con possibili locali piovaschi associati (specie sull’Appennino Toscano confinante il parmense). Sabato complessivamente variabile, con nuvolosità in graduale aumento in particolare sulla Toscana, e nel corso del giorno anche sull’Umbria. Più soleggiato nel Lazio, con nubi in aumento anche qui entro sera. Piovaschi diurni attesi di nuovo lungo le aree appenniniche (Toscane e localmente Laziali) e prime piogge deboli in serata sul comparto settentrionale della Toscana. Tempo in peggioramento nella giornata di domenica, complice l’ingresso di correnti più fresche ed instabili, pilotate da una saccatura situata sul Nord Europa; piogge sparse e rovesci di passaggio anche a sfondo temporalesco, interesseranno dapprima la Toscana e nel corso del giorno, anche l’Umbria ed il Lazio. Tra venerdì e sabato le temperature saranno in aumento in particolare nelle massime, con clima più caldo ma non eccessivamente; valori diurni compresi tra 25°C e 28°C con locali picchi di 28-30°C, ed una ventilazione debole o a tratti moderata occidentale. Domenica valori di temperatura in calo, con venti in rotazione da Nordest.

Fonte: 3B Meteo