Niente licenza ai violenti e obbligo del Pos, così Roma riorganizza taxi e ncc

Roma – Tra gli obiettivi prefissati con la modifica del Regolamento capitolino che disciplina gli autoservizi pubblici non di linea con particolar attenzione ai taxi e agli ncc della Capitale c’è la volontà di sostenere la ripresa economica.

Una normativa rinnovata che vuole prima di tutto consentire la ripartenza post pandemia, ma anche contrastare l’abusivismo, migliorare il servizio, tutelare il cliente e garantire la sicurezza. Si tratta di punti chiari dai quali sono scaturite le modifiche.

L’utilizzo del Pos diventerà obbligatorio per tutti, così come diventerà obbligatoria l’iscrizione alla piattaforma Taxi Ncc Web che semplifica la gestione delle pratiche di ufficio e le relazioni tra operatori del trasporto e pubblica amministrazione.

L’utenza sarà garantita da un servizio di informazione da istituire da Roma Capitale dopo un accordo con gli enti gestori. E sempre a tutela del cliente la Polizia locale svolgerà controlli costanti mettendo in atto sanzioni nei confronti dei contravventori.

Per la sospensione e la decadenza della licenza verranno tenuti in considerazione anche altri elementi, sarà infatti prevista la revoca della licenza in caso di delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena superiore a due anni o per aver tenuto un atteggiamento violento o aver recato danni fisici alla clientela quando comprovato da sentenza penale passata in giudicato.

E’ stato, tra l’altro annunciato che entro sei mesi da oggi si provvederà all’adeguamento delle tariffe, che saranno poi riviste secondo gli indici di inflazione Istat, da parte di una commissione competente.

Si tratta di un risultato per il quale la prima firmataria della modifica del regolamento Annalisa Banabei, consigliera del Movimento 5 Stelle di Roma Capitale ha dichiarato: “Voglio ringraziare assessorato e Dipartimento Mobilità, la Polizia Locale, Roma Servizi per la Mobilità e le associazioni di categoria che hanno dato un aiuto concreto. È stato un lungo percorso con numerosi momenti di confronto, anche in commissione, e nel corso di diverse riunioni. L’emergenza coronavirus ha colpito questo settore molto duramente e queste nuove regole dovranno essere la base per il suo rilancio”.

Un obiettivo condiviso anche dal Campidoglio che ha sottolineato come queste modifiche al regolamento “saranno estremamente utili, al termine dell’emergenza sanitaria non appena si tornerà alla normalità, riguarda i momenti di maggior richiesta in cui sarà possibile, attraverso apposite ordinanze del sindaco, introdurre le turnazioni integrative“.

