Ostia, all’ospedale Grassi arrivano 4500 dosi di vaccino Moderna e J&J

Ostia – A Ostia Lido, durante la mattinata di domani, sabato 29 maggio, il corriere di Poste Italiane Sda Express Courier consegnerà all’ospedale Giovan Battista Grassi 3000 dosi del vaccino Moderna e 1500 dosi del vaccino Johnson&Johnson.

Poste Italiane prosegue dunque il proprio impegno nella distribuzione dei vaccini su tutto il territorio nazionale. In questo fine settimana, infatti, 32 furgoni speciali della flotta di Sda Express Courier consegneranno in tutta Italia, per conto del Commissariato per l’Emergenza Sanitaria, 197.950 dosi tra vaccino Moderna (84.900) e vaccino Janssen, di Johnson&Johnson (113.050).

Nel Lazio, i furgoni di Sda faranno tappa anche all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, per recapitare 1000 dosi del vaccino Moderna e 500 del vaccino Janssen, di Johnson&Johnson, e all’ospedale dei Castelli, ad Ariccia, per consegnare 600 dosi Moderna e 650 Janssen.

