Ostia – Mezzi di soccorso intrappolati nel traffico del lungomare. Accade ad Ostia, dove il restringimento della carreggiata – dovuto alla creazione della pista ciclabile e dei parcheggi auto posti a sua “protezione” – ha creato, soprattutto nei giorni scorsi, non poche difficoltà agli automobilisti che dovrebbero far spazio ad ambulanze e autobotti dei Vigili del Fuoco.

Ed è successo anche ieri, mentre il quadrante B – quello compreso fra via del Lido di Castel Porziano e via Colombo – della pineta di Castel Fusano bruciava (leggi qui): come è possibile constatare nel video allegato, infatti, i mezzi di soccorso che a sirene spiegate tentavano di raggiungere il luogo dell’incendio sono rimasti bloccati fra le decine di auto ferme sul lungomare che, a causa delle nuove – e più strette – dimensioni della strada, non riuscivano a spostarsi e a creare lo spazio sufficiente al loro passaggio.

Una criticità che in molti avevano previsto e che, con i fatti degli ultimi giorni, sembra essersi concretizzata.

