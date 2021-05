Pedofilia nella Chiesa, mons. Rakoczy punito dal Vaticano per insabbiamento

Città del Vaticano – Mons. Tadeusz Rakoczy, 83 anni, è stato punito dal Vaticano a causa dell’insabbiamento di casi di pedofilia da parte dei preti della sua ex diocesi di Bielsko, nel sud della Polonia. Lo rende noto il comunicato pubblicato oggi dalla metropoli ecclesiale di Cracovia, di cui la diocesi di Bielsko fa parte.

A mons. Rakoczy, a capo di questa diocesi fra 1992 e 2013 (dopo aver lavorato per 14 anni presso la Segreteria di Stato vaticana) è stato vietato di partecipare alle celebrazioni religiose e agli incontri pubblici nonché alle sedute dell’episcopato, a seguito del procedimento emanato in base al Motu Proprio di Papa Francesco Vos estis lux mundi (leggi qui).

Il prelato dovrebbe invece dedicarsi “alla preghiera e alla penitenza” e versare una somma per la fondazione dei vescovi polacchi che assiste le vittime della pedofilia. La decisione della Santa Sede segue la denuncia di una delle vittime, Janusz Szymik, che oggi ha 49 anni, che ha accusato mons. Rakoczy insieme con il cardinale Stanislaw Dziwisz, che dirigeva l’Arcidiocesi di Cracovia fra il 2005 e il 2016, di aver coperto per anni il suo parroco, nella diocesi di Bielsko, colpevole degli atti pedofili nei suoi confronti compiuti fra il 1984 e il 1989.

Oltre a mons. Rakoczy finora sono stati puniti dal Vaticano per insabbiamento o pedofilia diversi vescovi polacchi: il cardinale Henryk Gulbinowicz, mons. Edward Janiak, mons. Slawoj Leszek Glodz. Il 12 maggio scorso per lo stesso motivo ha rinunciato all’incarico mons. Jan Tyrawa. I media ricordano che dopo la recente udienza col Pontefice del nunzio apostolico a Varsavia (ricevuto in Vaticano il 15 aprile scorso), l’intero episcopato polacco è stato invitato dal Papa a recarsi in Vaticano con la visita ad limina apostolorum a cavallo fra settembre e ottobre prossimi. (fonte Ansa)

