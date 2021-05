Tennis, all’Atp Open Mutti Cecchinato vola in finale

Parma – Vola in finale Marco Cecchinato, inarrestabile. Il tennista siciliano è approdato alla gara per il trofeo nell’Emilia Romagna Open Mutti Cup. Nell’Atp di casa, dotato di un montepremi di circa 500 mila euro, l’azzurro ha delineato una cavalcata entusiasmante.

Lo ha fatto sulla terra rossa del President Tennis Club di Montechiarugolo in provincia di Parma. Ha vinto in semifinale con lo spagnolo Jaume Munar numero 80 nel ranking (risultato finale di 7-6 1-6 6-1). Dopo il Sardegna Open, torna Cecchinato a giocarsi la sfida per un titolo Atp. La gara di Marco è stata impegnativa e determinata sotto il cielo di Parma: “E’ stato un match molto complicato: tutti punti lottati, difficili – ha commentato a caldo Marco nel dopo gara come riportato da Federtennis.it – ho cercato di essere concentrato: il servizio non ha funzionato benissimo. La chiave del successo è stata partire forte nel set decisivo. Bellissimo giocare di fronte al pubblico: ti dà la carica”. Per Cecchinato è la quinta finale in carriera. Nel 2018 ha vinto a Budapest e a Umago. Nel 2019 ha trionfato a Buenos Aires e ha perso invece proprio quella del Sardegna Open, lo scorso mese di ottobre.

Sarà Sebastian Korda l’avversario per il trofeo. Un atleta tosto numero 63 nel ranking, che si è aggiudicato il derby in semifinale con Tommy Paul.

Domani la finale andrà in onda su Supertennis dalle ore 15,15.

(foto@MEF Tennis Events – FedertennisFacebook)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport