Fiumicino – Tornano i primi turisti americani a Fiumicino grazie ai voli Covid Tested e vengono accolti con degli omaggi made in Italy. Aeroporti di Roma, in collaborazione con La Gardere, ha infatti donato loro, dopo aver fatto il tampone di controllo, kit Made in Italy di prodotti gastronomici, vini, gadget come “Pinocchio”, la riproduzione del Colosseo, cartoline turistiche, braccialetti tricolori, ed un buono duty free da utilizzare alla ripartenza. “È un segno di accoglienza rinnovata al mondo pur rispettando protocolli sanitari rigidi e sicuri, mantenendo così la nostra strategia adottata dall’inizio emergenza”, ha dichiarato Ivan Bassato, responsabile della Business Unit Aviation di AdR. A breve inizieranno anche voli CoviTested anche dagli Emirati Arabi, dal Canada ed Alitalia tornerà a servire Tokyo (leggi qui).

“L’aeroporto Leonardo Da Vinci ha accolto i primi passeggeri statunitensi diretti nella Capitale, una notizia bellissima che dà speranza a tutti”, commenta la sindaca Raggi.

“Questo risultato è frutto di un lavoro di squadra instancabile e su più livelli, che grazie alle campagne vaccinali sta dando ottimi frutti – prosegue -. Sin da subito, la priorità è stata quella di rendere la nostra città una “destinazione sicura” e attrattiva: da un lato, misure di contenimento dei contagi e attestazione di conformità delle strutture della filiera turistica e ricettiva con il bollino Rome Safe Tourism, dall’altro una promozione capillare delle eccellenze locali diretta al target di visitatori statunitensi, che rappresenta il 70% degli arrivi dall’estero”.

“Ringrazio Aeroporti di Roma per la lungimiranza di questi anni sull’attivazione dei voli di lunga tratta e per l’efficienza dei protocolli anti-Covid: per la quarta volta consecutiva, l’hub romano ha conquistato la qualifica di ‘Best Airport Award’ rilasciato dall’Airports Council International (ACI) Europe”, prosegue la prima cittadina della Capitale.

“Il nostro comparto dell’accoglienza ha bisogno di nuova linfa per ripartire al meglio: parallelamente alla campagna diretta al turismo di prossimità, adesso possiamo concentrarci anche sulla fascia alto-spendente, su quei turisti che tornano a riempire non solo alberghi e ristoranti, ma anche le vie dello shopping, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza collettiva. Roma è la meta dei sogni. Ma è anche una città forte e resiliente, che merita di tornare in cima alle preferenze di viaggio internazionali”, conclude la Raggi.

