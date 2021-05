Ancora daini morti investiti a Fregene, Severini: “A cosa sono serviti i sopralluoghi del Comune?”

Fiumicino – “Non se ne può più. Ancora daini morti investiti sulle strade del territorio. In appena un mese sono stati quattro gli investimenti di daini (di cui due seguiti dal decesso dell’animale): un bilancio che fa riflettere e ha messo in allarme i residenti. Il tutto nel silenzio e nell’indifferenza dell’Amministrazione comunale”.

E’ quanto afferma Roberto Severini, capogruppo lista civica Crescere Insieme, che in una nota aggiunge: “Nei mesi scorsi, come lista civica, avevamo presentato in Consiglio comunale una mozione – approvata dall’Aula – che riguardava proprio la messa in sicurezza di strade come via della Veneziana, da sempre al centro della cronaca locale proprio perché fa da sfondo, purtroppo, a episodi come questi.

Ma da novembre 2020 (mese in cui è stata approvata la mozione) ad oggi, il Comune ha effettuato solo dei sopralluoghi che non hanno portato a niente. A distanza di mesi, infatti, i residenti chiedono che le strade siano messe in sicurezza per tutelare non solo la fauna selvatica ma anche le persone.

Un’Amministrazione che produce documenti in Aula e poi non gli dà seguito non fa un buon servizio. E non è un caso isolato. Troppo spesso ci troviamo ad affrontare discussioni in Consiglio comunale, seguite dalla produzione di documenti che vengono votati e approvati, restando però solo fogli di carta chiusi nei cassetti degli uffici comunali. E’ assurdo che un’Amministrazione rimanga sorda ai richiami dei cittadini“.

