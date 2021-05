Approvato in Consiglio Comunale lo Statuto dell’Urban Center Latina

Latina – È stato approvato dal Consiglio Comunale di Latina, nel corso della seduta di giovedì 27 maggio, lo Statuto della “Casa della città e del territorio” – Urban Center Latina. Viene dunque completato il percorso di istituzione dell’Urban Center con la formalizzazione delle sue finalità statutarie coerenti con gli indirizzi stabiliti dall’Amministrazione comunale.

“L’Urban Center – commenta l’Assessore all’Urbanistica Francesco Castaldo – avvierà, attraverso proposte di studio, promozione e collaborazione, un rapporto contiguo e di supporto con il Comune come definito all’interno del suo Statuto. Anche nel settore urbanistico prende dunque sostanza la visione di questa Amministrazione incentrata sulla partecipazione, l’ascolto e la condivisione”.

