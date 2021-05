Europei a squadre, Bruni salta 4,45 nell’asta: “Prima volta di una donna sul primo gradino”

Chorzow – A un mese dai Mondiali di staffette, sulle stesse pista di Chorzow si sta svolgendo in queste ore l’Europeo a squadre. L’Italia è protagonista in pedana, insieme alle numerose nazioni partecipanti.

Al termine della prima giornata, appena terminata, guida la Gran Bretagna con 95 punti, davanti a Polonia e Germania distanti solo uno e due lunghezze ciascuna. Prima l’Italia nelle battute di inizio della competizione, scivolando poi dietro nel prosieguo della manifestazione con 87 punti totalizzati.

Tra gli azzurri che maggiormente si sono messi in mostra in Polonia c’è la neoprimatista italiana nell’asta Roberta Bruni. Prosegue il momento magico dell’atleta dei Carabinieri. Dopo il primato conquistato a Rieti con 4,70 (leggi qui) Roberta si prende anche la misura di 4,45 senza errori. E sale sul primo gradino in competizione: “Ero qui con l’obiettivo di vincere e ce l’ho fatta, per la prima volta nella storia un’astista donna ha vinto gli Europei a squadre e sono davvero contenta – ha dichiarato l’azzurra come riportato dal sito ufficiale della Federazione Italiana Atletica Leggera – è arrivato un 4,45 senza errori e questo conferma il mio stato di forma. Tra pochi giorni in Spagna a Huelva il 3 giugno per poi tornare a preparare il Golden Gala di Firenze. Non mi pongo limiti di misure, se si entra in pedana con la mente libera e con il divertimento si salta bene. Ma io voglio fare ancora di più, 4,80 o forse chissà…”

Il podio della Bruni, si aggiunge a quelli di Alessandro Sibilio nei 400 ostacoli, di Filippo Randazzo nel lungo, di Yeman Crippa nei 5000 metri, di Lorenzo Patta nei 100 metri, di Elena Bellò negli 800 metri, di Leonardo Fabbri nel getto del peso, di Sara Fantini nel martello, di Davide Re nei 400 metri, di Linda Olivieri nei 400 ostacoli.

Domani in gara tra gli altri, Luminosa Bogliolo e Alessia Trost, negli ostacoli e nell’alto.

(foto@BonanniFoto4Go/Fidal)

