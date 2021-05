Fiumicino, i “Tavoli del Porto” incontrano il consigliere Baccini

Fiumicino – Proseguono gli incontri istituzionali del Coordinamento dei Tavoli del Porto, che recentemente si è confrontato con il consigliere comunale Mario Baccini.

La delegazione del Coordinamento ha esposto le criticità relative al progetto del Porto della Concordia, per il quale è stata richiesta la modifica per l’introduzione della funzione crocieristica, a cominciare dall’inadeguatezza dei fondali del nostro litorale, proseguendo con l’analisi delle conseguenze sulla salute dell’ambiente e delle persone, sulla stabilità della costa e sulla viabilità.

Analoghe preoccupazioni sono state espresse per l’introduzione della funzione crocieristica nel progetto del Porto Commerciale che, ad avviso del Coordinamento, dovrebbe mantenere la vocazione originaria volta a consentire un approdo sicuro per gli operatori portuali della pesca, della logistica e delle autorità marittime.

L’onorevole Baccini, nel confronto con la delegazione del Coordinamento, ha espresso i suoi dubbi in merito agli sviluppi della vicenda del Porto della Concordia, ritenendo pregiudiziale e di primaria importanza la risoluzione degli annosi problemi di Isola Sacra, connessi al rischio di esondazione ed alla messa in sicurezza dei cittadini. A tal proposito, la delegazione ha sottolineato come la realizzazione di un mega porto alla foce del Tevere, a ridosso di un’area golenale, sia in evidente contrasto con il suddetto obiettivo di mettere in sicurezza i cittadini e il territorio di Isola Sacra.

Il confronto è poi proseguito sui temi dell’economia del territorio ed il Coordinamento ha esposto i rischi conseguenti ad entrambi i progetti portuali, quali la depressione dell’economia locale colpita nelle attività turistiche connesse alla balneazione, nelle attività commerciali legate alla pesca, e ciò a causa dell’erosione, dei dragaggi e dell’inquinamento prodotto dalle grandi navi. Il Coordinamento ha, altresì, rappresentato alternative propositive, incentrate sulla fruizione turistica dei luoghi e della filiera agro-alimentare. Baccini si è detto interessato ad approfondire le tematiche oggetto dell’incontro.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino