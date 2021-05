Lo spettacolare alone intorno al sole nei cieli di Palidoro

Fiumicino – Spettacolare alone solare nei cieli di Palidoro. In gergo si chiama “alone di 22°” ed è un tipo particolare di alone (fenomeno ottico) che forma un cerchio di 22° attorno al Sole o, più raramente, attorno alla Luna. E’ un effetto dovuto alla rifrazione della luce del Sole per la presenza di milioni cristalli di ghiaccio di forma esagonale nell’atmosfera. Questa foto realizzata da Giuseppe Conzo del Gruppo Astrofili Palidoro è stata fortunata ulteriormente per la presenza del passaggio di un uccello in volo!

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino