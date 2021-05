“Mangiacomeparli”: all’Eur i banchetti della Lega per difendere la dieta mediterranea

Roma – “E’ iniziata oggi la due giorni nelle piazze e nei mercati del quartiere Eur per incontrare, ascoltare, coinvolgere i cittadini del nostro territorio“. Lo fa sapere, in una nota, Piero Cucunato consigliere di Roma Capitale e capogruppo della Lega in IX municipio all’Eur.

“Mangiacomeparli è il nome dell’iniziativa, che oggi e domani sarà presente con banchetti e gazebo nei quartieri dell‘Eur, Torrino, Mezzocammino, Spinaceto, Trigoria, Laurentino e Ardeatinmo e in tutti i 15 Municipi Romani”, aggiunge Alfredo Becchetti, Coordinatore romano della Lega.

“La Lega, infatti, si schiera a difesa del Made in Italy e delle eccellenze delle produzioni italiane e lancia una raccolta firma a sostegno del disegno di legge ‘Promozione e tutela della dieta mediterranea e divieto dell’uso degli insetti e farine di insetti nelle mense pubbliche e scolastiche’ realizzata proprio dalla Lega. Una raccolta firme che sarà attiva anche online”, precisano Cucunato e Tallarico, del gruppo Lega del IX municipio.

“Ringrazio i militanti e i sostenitori del nostro Municipio per la massiccia presenza e la fiducia al tesseramento del primo partito italiano – evidenzia Cucunato -. Il nostro Coordinatore Regionale Claudio Durigon e il Coordinatore romano Alfredo Becchetti, insieme al consigliere capitolino Davide Bordoni hanno sostenuto e condiviso con noi questo importante momento”.

“È un altro segnale di ritorno alla vita e alla normalità. Siamo orgogliosi di celebrarlo a difesa dell’Italia, per questo insieme al mio gruppo del IX Municipio, oggi e domani, vi aspettiamo ai banchetti e ai gazebo, non solo per raccogliere i consigli ma anche per dare informazioni e per confrontarci sul programma del territorio in vista delle prossime elezioni amministrative per Roma e per il IX Municipio. E anche per rinnovare la fiducia al nostro leader, Matteo Salvini, con il tesseramento 2021, che ufficialmente è partito già da qualche giorno”.

(Il Faro online)