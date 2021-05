Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Lo sbilanciamento dell’anticiclone dall’Europa occidentale verso nord, fino a raggiugere Regno Unito e parte della Scandinavia nel corso del weekend, sarà causa della discesa di correnti settentrionali fresche ed instabili lungo il suo bordo destro, parte delle quali destinate a raggiungere il Mediterraneo centrale nel fine settimana. Coinvolgeranno anche l’Italia, con la discesa di impulsi settentrionali che innescheranno alcuni rovesci e temporali destinati inizialmente ai settori alpini, prealpini e all’Appennino settentrionale. Domenica l’instabilità si concentrerà invece su tratti del Centro e soprattutto del Sud, mentre si stabilizzeranno maggiormente le condizioni più a nord, ma le temperature caleranno un po’ ovunque. Non si tratterà comunque di una fase instabile che attraverserà tutte le nostre regioni, ma solo alcuni settori verranno coinvolti dal transito di rovesci e temporali, mentre su molti altri prevarrà il sole. Vediamo nel dettaglio:

METEO SABATO 29 MAGGIO. Giornata inizialmente discreta con solo prevalente su gran parte delle regioni, pur alternato ad alcuni annuvolamenti sparsi ed innocui. Dal pomeriggio aumenta l’instabilità su Alpi orientali e Prealpi, ma anche su Alpi piemontesi occidentali, tratti della dorsale appenninica e sulle zone interne della Sicilia orientale, dove sono attesi alcuni rovesci, in particolare tra Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo. Tra il tardo pomeriggio e la serata non si esclude qualche rovescio o breve temporale localizzato anche sulla Val Padana. In serata fenomeni in graduale attenuazione su molti settori, ad eccezione delle Alpi occidentali, pianura piemontese occidentale e dell’Appennino marchigiano, abruzzese e sull’alta Puglia, dove persisteranno. Altrove tempo più stabile e in gran parte soleggiato, pur con qualche nube sparsa in transito. Temperature ancora stabili. Bora in rinforzo la sera sull’alto Adriatico.

METEO DOMENICA 30 MAGGIO. Insiste nuvolosità irregolare sulle Alpi occidentali con piogge e rovesci sparsi, maggiori schiarite sul resto del Nord salvo nel pomeriggio un po’ di variabilità sulle Prealpi lombardo-venete. Altrove l’instabilità si concentrerà nelle ore diurne al Centro-Sud sulle zone interne tra Lazio ed Abruzzo, tra Campania, Molise e Puglia, sui rilievi della Calabria e sulle zone interne delle isole maggiori con rovesci e qualche temporale con locali sconfinamenti preserali alle coste del medio-basso Tirreno, ma in esaurimento in serata. Su tutte le altre regioni tempo più stabile, con clima asciutto e spazi soleggiati anche ampi. Temperature in calo. Venti moderati settentrionali.

Evoluzione meteo Lazio

SABATO: pressione atmosferica in graduale calo sulle regioni del medio Tirreno, con il primo ingresso di correnti più umide in quota, che porteranno nel corso della giornata un aumento della nuvolosità specie sulla Toscana e successivamente sull’Umbria. Più soleggiato sul Lazio, ma con qualche nube in più anche qui entro sera. Addensamenti con piovaschi diurni attesi sulle aree appenniniche toscane e localmente anche sull’Appennino Laziale. Nuvolosità diffusa in serata sulla Toscana con prime precipitazioni in prevalenza deboli sul comparto appenninico settentrionale e localmente sulle aree prospicienti. Temperature in lieve aumento nelle massime, con locali punte di 27-39°C. Venti a regime di brezza, moderati lungo le coste e sui crinali. Mare poco mosso.

DOMENICA: Condizioni meteo in rapido peggioramento sulle regioni del medio Tirreno, complice l’ingresso di correnti più fresche ed instabili, pilotate da una saccatura situata sul Nord Europa. Piogge sparse e rovesci, non esclusi localmente anche a carattere temporalesco in Appennino, interesseranno dapprima la Toscana, spostandosi successivamente sull’Umbria e nel Lazio, indugiando al pomeriggio specie sull’appennino frusinate. Migliora dalla mattinata iniziando da Toscana e Umbria. Temperature in diminuzione di qualche punto nelle massime, specie in quota. Venti da Nordest, moderati su Toscana, Umbria e alto Lazio; da Sud-Sudovest sul basso Lazio, anche qui in rotazione da Nordest deboli entro sera. Mare poco mosso.

Commento del previsore Lazio

Sabato complessivamente variabile, con nuvolosità in graduale aumento in particolare sulla Toscana, e nel corso del giorno anche sull’Umbria. Più soleggiato nel Lazio, con nubi medio-alte in aumento anche qui entro sera. Piovaschi diurni attesi di nuovo lungo le aree appenniniche (toscane e localmente laziali) e prime piogge deboli in serata sul comparto settentrionale della Toscana. Tempo in rapido peggioramento nella notte in Toscana e Umbria, nel corso di Domenica su parte del Lazio complice l’ingresso di correnti più fresche ed instabili; migliora rapidamente dal mattino di domenica su Toscana e Umbria. A seguire, ritroveremo giornate essenzialmente buone al mattino, mentre dell’instabilità farà la sua comparsa al pomeriggio nell’entroterra. Temperature previste sabato in lieve ulteriore aumento, domenica invece valori in flessione ovunque di qualche punto, con venti in rotazione da Nordest.

Fonte: 3B Meteo