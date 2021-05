Montalto, Cariciv dona beni di prima necessità alle famiglie meno abbienti

Montalto – “Continuano le azioni belle, quelle che lasciano il segno, in una società che da oltre un anno è stata messa a repentaglio dall’emergenza sanitaria da Covid-19″.

Così l’assessore alla Sanità di Montalto di Castro, Fabio Valentini, ha commentato l’atto di solidarietà di Fondazione Cariciv nei confronti della cittadinanza, in particolare delle famiglie meno abbienti. Con il supporto dell’ufficio Servizi Sociali del Comune di Montalto di Castro, la fondazione ha infatti donato prodotti di prima necessità destinati ai cittadini meno abbienti.

“Un particolare ringraziamento – aggiunge Valentini – va quindi alla Fondazione Cariciv per il prezioso gesto di solidarietà e alla Prociv Arci Vulci I che dall’inizio dell’emergenza sanitaria sta collaborando al fianco dell’Amministrazione comunale nelle varie iniziative rivolte ai cittadini. I volontari, infatti, su direttiva dei Servizi Sociali, distribuiranno i generi di prima necessità alle famiglie individuate. Un importante contributo – conclude l’Assessore – che sottolinea il senso civico e la vicinanza alla collettività”.

