MotoGp3, incidente al Mugello: Dupasquier è grave in ospedale

Un incidente multiplo ha coinvolto i piloti Jason Dupasquier (Ktm), Jeremy Alcoba (Honda) e Ayumu Sasaki (Ktm) alla curva Arrabbiata 2 del circuito del Mugello dove erano in svolgimento le qualifiche della Moto3, valide per il Gp d’Italia di motociclismo. Mentre Alcoba e Sasaki non hanno subito danni particolari, ad avere la peggio è stato Jason Dupasquier che è rimasto a terra sull’asfalto. Ha riportato un politrauma ed è in gravi condizioni.

Il pilota svizzero è ricoverato al Trauma center dell’Azienda ospedaliera Careggi di Firenze. Dupasquier è stato caricato sull’elisoccorso che lo ha prelevato direttamente in pista ed è stato trasportato nel nosocomio fiorentino dove sono ancora in corso accertamenti diagnostici.

Le qualifiche sono state interrotte a pochi secondi dal termine per il grave incidente. (Ansa)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport