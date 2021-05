Ostia Antica, al Parco archeologico tornano i laboratori per bambini: come prenotare

Ostia – Il 2 giugno, dalle ore 11, tornano i laboratori didattici gratuiti del Parco archeologico di Ostia Antica, dedicati agli aspiranti archeologi in età scolare (6-11 anni).

“Molla l’osso”

In questo primo appuntamento, l’antropologa Serena Vaccaro svelerà i segreti dello scheletro umano grazie a modelli a grandezza naturale, accompagnando le spiegazioni con giochi e attività pratiche. Il laboratorio si intitola “Molla l’osso“.

“Pittori per un giorno”

A poca distanza Maurizio Milana, rievocatore storico ed esperto di pittura antica, insegnerà ai ragazzi come realizzare un piccolo affresco, che i partecipanti potranno portare a casa come ricordo. Questo laboratorio si intitola “Pittori per un giorno“.

“Bambini, il 2 giugno non perdete l’occasione di divertirvi con ossa e colori mentre scoprite un luogo stupendo, a due passi da Roma e immerso nella natura e nella storia!”, è l’invito di Dario Daffara, archeologo e responsabile del Servizio Educativo del Parco archeologico di Ostia Antica.

Per prenotazioni e informazioni, scrivere all’indirizzo: paoant.laboratorididattici@beniculturali.it.

