Roma, aggredisce la madre 80enne facendola cadere e ferendola alla testa: arrestato figlio violento

Roma – I Carabinieri della Stazione Roma Bravetta hanno arrestato un 55enne romano con le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti dell’anziana madre, 83enne, sua convivente.

Ieri pomeriggio, a seguito della richiesta di aiuto della donna fatta al 112, i Carabinieri sono intervenuti nella loro abitazione trovando l’anziana con un’evidente ferita sanguinante alla testa. Ai Carabinieri, la donna ha riferito che, poco prima, il figlio l’avrebbe aggredita senza un valido motivo, facendola cadere e sbattere sullo spigolo di un mobile.

I militari hanno quindi bloccato il figlio violento – affetto da disturbo dell’umore e in cura presso un centro di salute mentale fino all’anno 2019 – accertando anche che episodi analoghi, con vessazioni e maltrattamenti nei confronti della madre, andavano avanti da qualche tempo ma non sono mai stati denunciati in precedenza, né refertati da strutture sanitarie. La vittima è stata trasportata con ambulanza presso il pronto soccorso dell’ospedale “San Camillo – Forlanini” dove si trova tuttora ricoverata in osservazione con prognosi da definire, ma non versa in pericolo di vita.

I Carabinieri della Stazione Roma Bravetta hanno portato l’arrestato in caserma, in attesa di tradurlo presso un istituto penitenziario, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitana

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram sulle notizie dall’Italia e dal mondo