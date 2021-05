Roma – Oggi, 29 maggio, poco dopo le 15 i vigili del fuoco sono intervenuti in via delle Robinie, al civico 23, per un incendio appartamento.

E’ stato tempestivo l’intervento della squadra VVF di Tuscolano 2 (12/A e AB/12) che ha estratto 3 persone, 2 adulti e un bimbo di circa 5 anni, dall’abitazione interessata dal rogo ubicata al piano seminterrato di una palazzina. Una volta fuori sono stati affidati alle cure dei sanitari del 118.

Foto 2 di 2



Oltre alla grande paura i tre sono rimasti lievemente intossicati dal fumo sprigionato dalla combustione, per fortuna però senza conseguenze più serie.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.

