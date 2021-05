Terracina, organizza un party con gli amici a base di droga e birra: arrestato 20enne

Terracina – Nella giornata di oggi, 29 maggio 2021, a Terracina, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile del locale comando, a conclusione di specifica attività di osservazione e controllo, hanno arrestato in flagranza di reato un 20enne per i reati di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti.

Il giovane è stato trovato in possesso di 20,65 grammi di hashish, sette dosi di hashish del peso complessivo di 5,4 grammi, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento delle dosi.

Il giovane, durante la decorsa notte, aveva organizzato una festa a base di birra e hashish, alla quale prendevano parte due 20enni, un 19enne ed un 18enne, di cui due trovati in possesso di 4,5 e 0,5 grammi di hashish, tutti segnalati alla Prefettura di Latina quali assuntori di sostanze stupefacenti. L’arrestato è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Terracina

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Terracina