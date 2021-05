Valeriani: “L’Ama conferma che non sa dove portare i rifiuti di Roma e chiede aiuto alla Regione”

Roma – “Come volevasi dimostrare e come ormai diciamo da tempo, Ama conferma che non sa dove portare i rifiuti di Roma. E anche stavolta arriva puntuale la richiesta di aiuto verso la Regione Lazio. Con grande senso di responsabilità, abbiamo dimostrato che la nostra priorità è sempre stata e resta quella di impedire un’emergenza rifiuti a Roma. Eppure in Campidoglio c’è ancora chi preferisce farsi una risata”. È quanto dichiara in una nota l’assessore al Ciclo dei Rifiuti della Regione Lazio, Massimiliano Valeriani.

(Il Faro online)