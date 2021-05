2 Giugno, Roma e il litorale celebrano la Festa della Repubblica: tutti gli appuntamenti

Roma – Il 2 giugno si festeggerà per la 75esima volta la Festa della Repubblica, uno degli eventi più importanti e significativi nella storia dell’Italia che sancì la fine della monarchia. Istituita ufficialmente nel 1949, la giornata viene festeggiata ogni anno con una cerimonia tradizionale a Roma.

A causa della pandemia però, nulla si sa ancora se la parata lungo i Fori imperiali delle forze armate si farà. Sarà comunque un 2 giugno sobrio: l’orientamento del Ministero della Difesa è quello di una festa della Repubblica molto ristretta, senza persone per strada e senza ospiti nelle caserme italiane.

Ogni anno la mattina del 2 giugno, il Presidente della Repubblica depone una corona di alloro sulla Tomba del Milite Ignoto, all’Altare della Patria e nel pomeriggio i Giardini del Quirinale aprono al pubblico con il concerto dei complessi bandistici dell’Aeronautica Militare, dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, della Marina Militare e dell’Esercito Italiano. Al momento però resta ancora molta incertezza sui festeggiamenti previsti per questo 2021.

Ardea

In occasione della Festa della Repubblica del 2 Giugno, l’Amministrazione di Ardea organizzerà una deposizione della corona di allora presso il Monumento ai Caduti in piazza del Popolo alle ore 10.30 e l’evento si svolgerà nel rispetto della normativa Covid-19.

Non solo eventi formali: la Pro Loco Tor San Lorenzo, in collaborazione con Il Melograno e con il patrocinio del Comune di Ardea, ha organizzato per la giornata del 2 Giugno 2021, a partire dalle ore 10.00, una “Fiera del Gusto”. Nel corso dell’evento si terrà l’esposizione delle foto in concorso per il cinquantenario del comune di Ardea oltre ad una degustazione di vini Doc locale. In serata, verranno premiate i vincitori del concorso fotografico con musica dal vivo.

Fondi

Grandi festeggiamenti, in presenza ma nel pieno rispetto delle misure anticontagio, in occasione della Festa della Repubblica a Fondi. Il tradizionale discorso del sindaco Beniamino Maschietto darà infatti il via a “Una storia tricolore”, concerto in programma alle ore 11:00 a Palazzo Caetani.

L’importante e prestigioso compito di celebrare la Repubblica italiana, in occasione del 75esimo anniversario dalla sua nascita, spetterà quindi a tre grandi artisti che omaggeranno la città e la nazione sulle note della classicità nell’accezione più ampia del termine.

Opera, brani popolari e colonne sonore del grande cinema d’autore: il motivo conduttore del programma non sarà infatti il genere ma l’italianità. Ad esibirsi sarà l’apprezzato e consolidato trio composto da Chiara D’Acunto (soprano), Andrea Tassini (tromba) e Gabriele Pezone (pianoforte).

“È un onore e un grande orgoglio – commenta il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto – celebrare la principale festa civile della nostra nazione con un prestigioso evento che rafforza il nostro forte e radicato senso di italianità tramite il linguaggio universale della musica”.

“Questo evento, oltre a celebrare la nascita della nostra nazione e il trionfo della democrazia – aggiunge l’assessore alla Cultura Vincenzo Carnevale – è anche il primo concerto in presenza della nostra città dopo il lunghissimo inverno segnato da pesanti restrizioni. Ci saranno, dunque, gli applausi e il calore del pubblico ma anche i vantaggi dei mezzi telematici che consentiranno alla grande musica cittadina di travalicare i confini locali“.

Il concerto si terrà infatti in presenza (con prenotazione obbligatoria mediante e-mail fondimusicfestival@gmail.com) ma sarà anche trasmesso in diretta streaming sulle pagine istituzionali del Comune di Fondi (Facebook, Instagram e Youtube).

L’evento, che si inserisce nel più ampio progetto “La Cultura fa Sistema” promosso dal Sistema Bibliotecario del Sud Pontino, è organizzato dalle associazioni Fondi Turismo, Associazione musicale “Ferruccio BusonI”, Associazione musicale “Sergej Rachmaninov” ed è patrocinato dal Comune di Fondi, dalla Regione Lazio, dalla Banca Popolare di Fondi, dalla Casa della Cultura e dalla Banca Popolare di Fondi.

(Il Faro online)