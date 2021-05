Fondi – Sono iniziati nelle scorse ore e procedono a passo spedito i lavori di adeguamento e messa in sicurezza delle passerelle e degli accessi al mare sul litorale di Fondi. Sei, in totale, le strutture che saranno rimesse a nuovo grazie ad un finanziamento regionale di 119 mila euro. Entro due settimane, secondo quanto assicurato dalla ditta incaricata, tutte le passerelle saranno agibili e sicure. I lavori sono partiti da località Tumulito dove è stato necessario effettuare il lavoro più consistente a causa dell’azione feroce delle onde che, oltre a danneggiare alcuni gradini, hanno causato un notevole abbassamento della struttura di accesso. Si proseguirà poi nelle zone di Capratica, Holiday e Sant’Anastasia per un totale di sei accessi.

