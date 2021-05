Ardea – Nella giornata di oggi, 30 maggio 2021, si è svolto, presso il Parco Rielasingen, l’evento “Adotta una pianta” organizzato dall’associazione “Il Melograno”, in collaborazione con Pro Loco Tor San Lorenzo e Comune di Ardea.

Tanti i giovani che hanno preso parte all’originale iniziativa: ognuno di loro ha “adottato” una pianta indicata dal nome del bambino che è poi stata piantata in una piccola area del parco appositamente predisposta per l’iniziativa. I ragazzi cureranno le proprie piante in modo da creare un vero e proprio orto urbano, all’interno del parco: alla base di questo progetto c’è la partecipazione attiva e concreta dei cittadini, in particolare dei più piccoli.

“Questa iniziativa vuole sensibilizzare la cittadinanza ai temi ambientali e del verde pubblico – afferma l’assessore Alessandro Possidoni -. Chiunque, infatti, potrà contribuire a questa iniziativa di riforestazione urbana. Si tratta anche di una bella occasione per conoscere le caratteristiche delle piante, grazie alla disponibilità di materiale informativo, e la capacità di mitigazione ambientale degli alberi”

All’iniziativa hanno partecipato anche l’assessore Sonia Modica, la consigliera di maggioranza, Paola Soldati, Daniela Magliacca, presidente Pro Loco Tor San Lorenzo e Giuseppe Cinelli del Melograno.

