Ardea, sopralluogo di Asl e Carabinieri in via della Banditella: sequestrata una housing

Ardea – I Carabinieri di Ardea, coordinati dal Tenente Antonio Calabresi, insieme agli ispettori dell’Asl, hanno proceduto a un sequestro preventivo, nella giornata di ieri 29 maggio, di una villa che ospitava degli anziani in via della Banditella. La decisione di svolgere accertamenti sulla struttura è scaturita da alcune segnalazioni che hanno provocato dubbi negli investigatori che hanno deciso di vederci chiaro.

Nella casa sono ospitati più di 6 anziani assistiti da un’associazione sanitaria locale. Attualmente si tratta ancora di accertamenti utili a valutare l’effettiva esistenza di irregolarità. Sul caso i Carabinieri e gli ispettori dell’Asl hanno coinvolto la Procura della Repubblica di Velletri.

Grande preoccupazione dei parenti degli anziani, che di sabato pomeriggio non sapevano se avessero dovuto portare a casa i familiari. Secondo alcuni testimoni sembrerebbe che alla casa venga contestata l’altezza della villetta che ha tutti i documenti urbanistici in regola, anche se provenienti da permessi a costruire in sanatoria. Uno dei parenti degli ospiti ha raccontato che “avrebbero contestato l’altezza del soffitto delle camere da letto, che per condono va in deroga”. Per ospitare le persone, infatti, ci vogliono altezze previste dal regolamento edilizio, che per le civili abitazioni sono al netto di 2,70 metri. Inoltre, stando al racconto di uno dei familiari degli ospiti: “Gli anziani non sarebbero tutti residenti in quella struttura, come prevede una ‘Housing’”.

Al momento sono in corso gli accertamenti per identificare le persone che abitano nella casa e coloro che ci lavorano. Sul posto a parlare con la Asl ed i Carabinieri anche la consigliera comunale Anna Maria Tarantino di Cambiamo con Toti.

