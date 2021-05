Santa Marinella – Il borgo e il Castello di Santa Severa: una storia millenaria questo il titolo della visita guidata eccezionalmente da Flavio Enei, Direttore dei Musei Civici del Castello di Santa Severa, spazio della Regione Lazio gestito dalla società regionale LazioCrea in collaborazione con il Comune di Santa Marinella, che riapre la stagione dei percorsi guidati nell’antica fortezza.

Dopo il lungo stop imposto dalle chiusure legate al Covid-19, ritornano le visite guidate a cura di Coopculture. E per questa ripartenza la visita guidata sarà gratuita con l’acquisto del biglietto di ingresso ai Musei. Sarà un itinerario alla scoperta del complesso monumentale del Castello di Santa Severa, con i suoi due musei, il Borgo, la Rocca e la Torre Saracena. Un suggestivo racconto per conoscere come a Santa Severa, dal mare, giunsero sulla spiaggia, dove ora sorge il Castello, i primi pionieri dell’arte della navigazione con i loro preziosi carichi di merci e con i loro patrimoni di idee, nuove tecnologie, tecniche artistiche e nuovi culti.

In vista delle festività del 2 giugno, inoltre, i musei del complesso saranno aperti al pubblico in via straordinaria anche lunedì 31 maggio. Orari: 16.30 e 17.30

Euro 8 biglietto ingresso. Visite guidate gratuite. Massimo 20 pax ad orario

Castello di Santa Severa

SS1 Via Aurelia, Km 52,600,

00058 – Santa Marinella

T. +39.06.39967999

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Santa Marinella

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Santa Marinella