Civitavecchia, pubblicati gli elenchi dei servizi educativi per l’anno 2021/2022

Civitavecchia – Con Determinazione Dirigenziale n. 1672 del 28/05/2021, sono stati approvati gli elenchi delle conferme di iscrizioni all’a.e. 2021/2022, nonché le graduatorie degli ammessi e le “liste di attesa” relative alle nuove iscrizioni.

L’Ufficio Pubblica Istruzione invita tutti gli interessati a prendere visione degli allegati elenchi e delle comunicazioni che saranno trasmesse a breve per e-mail.

Si fa presente che, relativamente alle nuove iscrizioni, gli ammessi dovranno formalizzare l’accettazione del servizio attraverso il pagamento della rata di settembre, entro e non oltre i termini indicati dall’Ufficio Pubblica Istruzione e con le modalità indicate nell’avviso pubblico. Il mancato pagamento nel termine sarà considerato quale “rinuncia” e comporterà la decadenza dalla graduatoria e lo scorrimento della lista di attesa.

Pertanto, tutti gli ammessi al servizio per la prima infanzia comunale sono invitati a seguire le indicazioni fornite dall’Ufficio competente che, negli orari di servizio, resta a disposizioni per eventuali chiarimenti (0766 590563/562).

