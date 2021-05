Elezioni Formia 2021, inaugurato l’info point del candidato a sindaco La Mura

Formia -“Capire e ascoltare i bisogni di cittadini, imprese, associazioni di categoria e di tutti i soggetti portatori d’interessi locali”. Dovrà assolvere a questo imprescindibile compito l’info point elettorale del candidato a sindaco Amato La Mura che, in vista delle elezioni amministrative del prossimo autunno, inaugurato ieri, sabato 29 maggio, in piazza Mattej.

Innanzitutto la scelta ubicativa non è casuale: quello del dottor La Mura sarà un hub sociale che, in considerazione della sua posizione baricentrica, oltre a far entrare definitivamente nel vivo la campagna elettorale, dovrà contribuire a plasmare e a migliorare il progetto per il futuro, nei prossimi cinque anni, di Formia.

“Il nostro non sarà un point elettorale come tanti che aprono i battenti in queste circostanze – ha osservato subito il candidato a sindaco Amato La Mura –. Sarà praticamente una casa che ospiterà tutti i nostri amici e la coalizione di cui ho l’onore e l’onere di guidare. Da qui partirà l’idea per il necessario rilancio di Formia. Lo faremo tutti insieme. La nostra squadra è formata da persone preparate e dinamiche che potranno confrontarsi coi cittadini, nostri ospiti, per capire e ascoltare le loro esigenze ed istanze che verranno declinate man mano nel nostro programma elettorale”.

Il dottor Amato La Mura sente molto la responsabilità della candidatura a sindaco e “l’info point dovrà assolvere ad un compito cui tengo molto: tutte le mie energie e le mie competenze dovranno essere armonizzate dai suggerimenti e dalle istanze che i cittadini di Formia sicuramente mi offriranno per contribuire, sempre tutti insieme, a favorire al rilancio e alla crescita, sotto ogni profilo, della nostra città. Il nostro info point elettorale – ha concluso il candidato a sindaco Amato La Mura – di fatto contribuirà a realizzare una rete di ascolto attraverso la quale poter varare successivamente, a livello amministrativo, delle norme puntuali per il sostegno di tutte le istanze che, numerose, recepiremo nel corso dei prossimi mesi” .

