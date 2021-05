Ladispoli, dal 1 giugno aumento della raccolta differenziata per le utenze non domestiche

Ladispoli – Dal primo giugno fino al 30 settembre è in vigore a Ladispoli il nuovo calendario per il servizio di igiene urbana per le utenze non domestiche con un aumento dei passaggi per la raccolta.

Più in particolare per le utenze non domestiche Haccp sono previsti, oltre a quelli già presenti nel calendario invernale, ulteriori 4 passaggi per l’umido, 2 per plastica e metalli, 2 per il vetro e 2 per il cartone selettivo.

Anche per le utenze non domestiche, non Hccp, sono previsti un passaggio in più per plastica e metalli, uno per vetro e due per cartone selettivo.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ladispoli

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ladispoli