MotoGp, incidente al Mugello: è morto il pilota 19enne Jason Dupasquier

Roma - È morto il pilota 19enne della Ktm Jason Dupasquier, che ieri era stato ricoverato all’ospedale Careggi di Firenze in seguito a un incidente (leggi qui) alla curva Arrabbiata 2 del circuito del Mugello durante le qualifiche della classe Moto3 del Gp d’Italia. "Siamo profondamente rattristati nell’annunciare la morte di Jason Dupasquier - scrive su twitter la MotoGp - A nome di tutta la famiglia MotoGP, inviamo il nostro affetto alla sua squadra, alla sua famiglia e ai suoi cari. Ci mancherai moltissimo, Jason. Guida in pace". (fonte Adnkronos)

We’re deeply saddened to report the loss of Jason Dupasquier

On behalf of the entire MotoGP family, we send our love to his team, his family and loved ones

You will be sorely missed, Jason. Ride in peace pic.twitter.com/nZCzlmJsVi

