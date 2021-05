Papa Francesco convoca in Vaticano i leader cristiani del Libano

Città del Vaticano – Papa Francesco convoca in Vaticano i leader della comunità cristiana libanese. L’incontro si svolgerà il 1 luglio, come annunciato oggi dallo stesso Bergoglio al termine dell’Angelus (leggi qui), esprimendo anche tutta la sua preoccupazione per il destino del paese mediorientale. “Il prossimo 1 luglio ci incontreremo in Vaticano con i responsabili cristiani del Libano per una giornata di preghiera e di riflessione sulla preoccupante situazione del paese, e pregare per la pace e la stabilità” affinché vi sia un “futuro più sereno per questo amato paese”.

Non è la prima volta che il Pontefice argentino dimostra la sua vicinanza al Paese dei cedri, intensificando gli appelli alla pace all’unità subito dopo l’esplosione del porto di Beirut (leggi qui) che ha messo di nuovo in ginocchio la città e in pericolo il delicato sistema che permette la convivenza di numerosi gruppi religiosi.

Recentemente il Papa ha anche manifestato l’esplicito desiderio di recarsi in visita in Libano, in un viaggio che segnerebbe tra le altre cose la chiusura di un di un delicato lavoro diplomatico e di dialogo con il mondo islamico (leggi qui).

(Il Faro online) Foto © Vatican Media

